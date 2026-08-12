В природном парке «Нижнехоперский» Волгоградской области в этом году на свет появились восемь птенцов аистов. Как рассказали в облкомприроды, они уже осваивают навыки полета, а в августе отправятся в свое первое длительное путешествие на зимовку в страны Африки.

В этом сезоне три пары редких птиц, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, стали родителями. В станице Букановской и хуторе Яменском Кумылженского района у каждой пары появилось по три птенца, а у молодой пары в хуторе Ларинский Алексеевского района – два. Еще одна пара, поселившаяся в природном парке в этом году на искусственной платформе водонапорной башни в хуторе Заталовский, посвятила весну обустройству гнезда и потомства не принесла. Сотрудники надеются, что пара вернется на это место в следующем году и отправится в теплые страны уже с птенцами.