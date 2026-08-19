



19 августа в Центральном районе Волгограда произошло возгорание трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №4. В первой половине дня загорелся моторный отсек трамвая. Дым сразу же пошёл в салон, из-за чего водитель была вынуждена прервать движение и эвакуировать пассажиров. На место оперативно прибыл пожарный расчёт, который не дал пламени распространиться.





- Выгорание в трамвае произошло на улице Краснознаменской. В течение 4 минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения 3-й ПСЧ. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано на площади 1 погонный метр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, благодаря оперативным действиям спасателей и водителя никто из пассажиров не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области