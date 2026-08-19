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Общество

Дефицит топлива: эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на АЗС Волгограда

Общество 19.08.2026 11:40
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19.08.2026 11:40


Летний топливный кризис, с которым российские водители и аграрии уже столкнулись в июле, набирает обороты в августе. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде перед отдельными заправками ежедневно выстраиваются очереди авто, водители которых, поездив по городу, столкнулись с отсутствием топлива на других АЗС. По данным журналистов ИА «Живая Кубань», в августе перебои с бензином вернулись как минимум в десять регионов страны, однако самый сложный период, по оценкам экспертов, еще впереди: сентябрь грозит стать критической точкой.

Цифры говорят

Ключевым фактором надвигающегося обострения становится масштабная ремонтная кампания на нефтеперерабатывающих мощностях. С наступлением осени сразу несколько крупных российских НПЗ один за другим уходят на плановое техническое обслуживание. В числе «выбывающих» – и белорусский завод «Нафтан» в Новополоцке, который также готовится к остановке. Именно Беларусь в последние месяцы выступала основным донором, помогая перекрывать дефицит бензина на внутреннем российском рынке. Однако теперь и этот резерв иссякает. Уже в августе поставки из соседней страны в Россию обрушились – за первые 14 дней месяца они составили лишь 21 тысячу тонн, тогда как прежде доходили до 165 тысяч.

О масштабах нехватки красноречиво говорят статистические данные. В первой декаде июля ежесуточный выпуск бензина в России упал до отметок 75–80 тысяч тонн, при том что летняя норма потребления составляет порядка 115–120 тысяч тонн. Таким образом, суточный дефицит достигал 40–45 тысяч тонн – это почти 35% от необходимого объёма. Причиной столь резкого падения стали внеплановые простои заводов после атак беспилотников. Как сообщает Reuters, по итогам первого полугодия 2026 года из строя выбыло около четверти всех перерабатывающих мощностей и приблизительно треть мощностей по производству бензина и дизельного топлива.

Потери продолжали накапливаться и в летние месяцы. 31 июля остановку произвёл Волгоградский НПЗ – предприятие входит в десятку крупнейших в стране и обеспечивает 5% от общего объёма переработки. В августе приостановил работу Саратовский НПЗ, а 11 августа встал Орский завод, чья мощность составляет 5,76 миллиона тонн в год. Как заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, остановка на этом предприятии продлится как минимум полгода. Теперь вдобавок ко всему этому наступает период планового обслуживания, и его приход совпал с наиболее напряжённым временем года.

Прогнозы и ожидания

Председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян в беседе с корреспондентом волгоградского издания Volganet.net заявил, что реальное положение дел на топливном рынке Волгоградской области вызывает серьёзные опасения.

– Надо признать, что ситуация с бензином в регионе тяжёлая вопреки заявлениям властей, что всё под контролем. Под контролем – это когда везде есть топливо и люди без проблем заправляются. А когда стоишь в очереди, которая тянется на многие десятки метров, – это уже не норма, – цитирует Оганесяна издание. 

По его словам, осенью ситуация действительно рискует ещё больше обостриться, что приведет к неизбежному росту цен на топливо, который, в свою очередь, ударит по всей экономике региона:

– Думаю, что цены на бензин продолжат постепенное повышение, которое мы и так наблюдаем. А топливо – это основа для всей экономики, что повлечёт за собой тотальное подорожание всего.

Надо понимать, что сельскохозяйственные регионы России стоят сегодня на пороге осенней страды. Начинается уборка урожая, резко растет спрос на дизельное топливо, увеличивается транспортная нагрузка. Для удержания ситуации и недопущения самых пессимистических прогнозов на текущей неделе вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры по снабжению проблемных регионов. В Правительстве РФ также поручено регионам держать на особом контроле цены на заправках и стоимость топлива для аграриев.

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