



На территории нескольких населённых пунктов и трассовых объектов Волгоградской области силовики проверили паспортный режим, осмотрели ангары, гостиницы и придорожные кафе. Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, главной целью стало выявление возможных мест сборки беспилотников и каналов помощи украинским формированиям.

В Октябрьском районе завершились фильтрационно-профилактические мероприятия. Их организовали сотрудники регионального главка МВД, ГИБДД, районного отдела полиции, ОМОН «Сталинград», Росгвардии, Управления Роспотребнадзора, ФССП, военного комиссариата и представителей местной администрации.





Проверки прошли в рабочем посёлке Октябрьский, хуторах Шебалино и Антонов, а также на участке трассы Волгоград – Котельниково – Сальск. Особое внимание уделили придорожным кафе, местам общественного питания, развлекательным заведениям и жилому сектору.





Силовики обследовали гостиницы, хостелы, общежития, строительные площадки и животноводческие точки. Всего проверили 83 человека.

Параллельно прошла инспекция промышленных зон – ангаров, складов и гаражей. Собственников объектов привлекли к осмотру, чтобы исключить возможность хранения, ремонта или сборки беспилотников.





Кроме того, досмотрели 56 автомобилей. Запрещённых предметов, веществ и устройств, а также тайников для перевозки дронов или боеприпасов не нашли.

Как уточнили ИА «Высота 102» источники в силовых ведомствах, подобные масштабные проверки проводятся на территории Волгоградского региона на регулярной основе и будут продолжены. Работа силовиков направлена на выявление лиц, склонных к совершению преступлений, мест их деятельности и пребывания.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области