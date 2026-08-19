Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матч «Арсенал» – «Ротор»





Стали известны имена арбитров, которые обслужат встречу 7‑го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором». Главным судьёй назначен Олег Гусаков из Кисловодска – специалист, который привык держать игру в жёстком, но ровном ритме.

Помогать ему будут ассистенты: Константин Наприенко из Новосибирска и Кирилл Филатов из Петрозаводска. Резервным арбитром выступит Владислав Егоров из Истры, а за работой бригады проследит инспектор Юрий Князев из Курска. Делегатом матча назначен Рубен Миранцев (Москва).

Разные города, разный опыт, но задача у всех одна: дать командам сыграть честно и не потерять темп матча. Игра состоится 20 августа в Туле, начало – в 18:30 по московскому времени.

Для болельщиков это тоже часть футбольной атмосферы: следить не только за составом «Ротора», но и за тем, кто сегодня будет держать нити игры в руках.

Александр Веселовский

Фото: ФНЛ