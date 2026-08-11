Строительство 26 ВПС началось в Волго-Ахтубинской пойме

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области началось строительство 26 водопропускных сооружений для прохождения паводковых вод в Волго-Ахтубинской пойме. До конца августа будут заключены контракты еще по 12 аналогичным объектам, таким образом число ВПС, строительство которых начнется в текущем году, вырастет до 38.

Как уточнили в облкомприроды, новые водопропускные сооружения призваны наполнить водой и улучить водообеспеченность более двух десятков ериков Каширинского тракта. С помощью таких инженерных объектов можно будет регулировать заполняемость водоемом в условиях скудных паводковых сбросов, что положительным образом скажется на качестве жизни местного населения.

Работы ведутся по федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего до 2030 года в Волго-Ахтубинской пойме планируют возвести 62 водопропускных сооружения. Помимо Каширинского тракта ВПС постоят и на водных объектах Краснослободского тракта, а также на пойменных ериках и озерах, расположенных в Ленинском и Светлоярском районах.

Напомним, в Волгоградской области системная работа по обводнению Волго-Ахтубинской поймы, которая является настоящим зеленым оазисом, проводится с 2014 года на основании задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Мероприятия по расчистке водных объектов и строительству водопропускных сооружений включены в национальные проекты. За это время восстановлено 102 водных объекта и построено 75 водопропускных сооружений.

Благодаря реализованным мерам ерики и озера стали раньше заполняться водой в паводковый период, а затопление пойменной территории увеличилось в 5,6 раза. В целом наполнение водных объектов в паводок стало достигать 80-90%, тогда как раньше этот показатель не превышал 30-40%.

Фото администрации Волгоградской области