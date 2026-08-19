



Вооружённые силы России продолжают демилитаризировать черноморскую инфраструктуру Украины. В ночь с 18 на 19 августа досталось порту «Черноморск», а также морскому сухогрузу, перевозящему западную военную технику для ВСУ.

На исходе минувших суток беспилотники Минобороны горячо встретили морское судно с имуществом военного назначения юго-восточнее берегов Одессы, а несколькими часами позже поразили хранилище ГСМ в порту «Черноморск». Горючее использовалось подразделениями ВСУ, в том числе и для организации атак на Россию.

Напомним, вот уже несколько недель ВС РФ системно уничтожают транспортно-логистический потенциал Украины на черноморском побережье, используемый вражескими силами для приёма боеприпасов и вооружений.

Фото из архива Минобороны