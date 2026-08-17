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Общество

В Волгограде внедрят резидентские парковочные разрешения: сколько стоит и кто сможет воспользоваться

Общество 17.08.2026 17:10
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17.08.2026 17:10


Власти Волгограда после острой критики Общественной палаты региона завершают идущую вот уже два года разработку поправок в муниципальную нормативно-правовую базу о платных парковках, которые бы защитили жителей города от колоссальных счетов за оставленные у собственных домов автомобили. Как сообщает ИА «Высота 102», уже этой осенью мэрия может внедрить годовые резидентские разрешения.

Выгодно, но халявы не будет

Оформить документ, позволяющий игнорировать почасовую оплату, смогут жители полутора сотен МКД на территории 21 улицы, где уже действует режим платных парковок. В их числе здания: 

  • на ул. Чуйкова, 
  • ул. Советская, 
  • ул. Аллея Героев, 
  • ул. Гоголя, 
  • ул. Пролеткультская, 
  • ул. Коммунистическая, 
  • ул. им. В.И. Ленина, 
  • пр. им. В.И. Ленина, 
  • ул. Комсомольская, 
  • ул. Краснознаменская, 
  • ул. Мира, ул. 10-й Дивизии НКВД, 
  • ул. им. Пушкина, 
  • ул. Порт-Саида, 
  • ул. Гагарина, 
  • ул. им. 13-й Гвардейской Дивизии, 
  • ул. Пражская, 
  • ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, 
  • ул. Коммунальная, 
  • ул. Соколова, 
  • ул. Наумова.

При этом разрешение не будет бесплатным. Годовой документ обойдётся собственникам в 3 тыс. рублей. Такую сумму чиновники вычислили исходя из усреднённого показателя стоимости резидентских разрешений в населённых пунктах России.

– Стоимость годового резидентного разрешения в городах Российской Федерации установлена от 800 (в Белгороде) до 7256 (в Сочи) рублей в год для легковых транспортных средств. Усредненная стоимость из 10 проанализированных городов составляет 2904,60 рубля. Таким образом, предлагаемая стоимость резидентного разрешения в размере 3000 рублей для Волгограда экономически и социально обоснована, – уточняется в пояснительной записке к проекту постановления мэрии.

Также волгоградские чиновники привели статистику, согласно которой из всех городов России лишь 16 внедрили платную парковку. В 10 городах при этом уже позаботились о гражданах и ввели резидентские разрешения.

По праву жительства

Воспользоваться щедрым предложением мэрии смогут физические лица, официально проживающие в домах, расположенных в границах действия платных парковок. Доказать это волгоградцам придётся, предоставив документ о праве собственности, договор соцнайма или договор найма служебного жилья. Важная оговорка – на жилое помещение можно оформить лишь одно резидентское разрешение. Так что, если в семье средства передвижения имеются у обоих супругов, волгоградцам придётся определиться, чья машина будет парковаться бесплатно, а чья – по действующему тарифу.

Одновременно с запуском разрешений в городскую информационную систему «Управление платными парковками» должен быть интегрирован специальный реестр. Оператором последнего будет департамент городского хозяйства администрации Волгограда. 

Купить льготное годовое разрешение на парковку можно будет с помощью наличных в банкомате или терминале, а также онлайн на портале volgaparking.ru или же в мобильном приложении платных парковок Волгограда. Обновляться реестр резидентов будет ежедневно.

Владельцам резидентского разрешения позволят менять прикреплённые к документу номера транспортного средства, но не чаще 1 раза в день.

Сведения о разрешении будут исключены из реестра ровно через 365 дней после внесения или по одной из особых причин: личное заявление владельца, его смерть, прекращение проживания в зоне платной парковки либо продажа автомобиля. В случае досрочного прекращения действия документа владельцу уплаченные средства вернут пропорционально оставшемуся времени.


Напомним, как ранее сообщала редакция, в 2024 году сразу после массового внедрения платных парковок жители центральных улиц Волгограда завалили мэрию жалобами на отсутствие возможности припарковать автомобиль у собственного дома. Тогда в департаменте городского хозяйства отчитались, что уже разработали документ о внедрении резидентских разрешений. Проект соответствующего постановления проходил внутренние согласования. Этого же ещё до запуска платных парковок требовали и общественники. Однако муниципалитет предпочёл отложить предложения в долгий ящик, сконцентрировавшись на регулярном расширении платных парковок и рапортуя об ощутимом заработке на платных парковках. По итогу 2026 года муниципалитет рассчитывает получить в бюджет 542,3 млн рублей: 401,8 млн рублей за счёт штрафов и 140,5 млн рублей за счёт оплаты пользования.

Весной 2026 года на патовую ситуацию обратила внимание контрольно-счётная палата города. Ревизоры потребовали от чиновников наконец внедрить резидентские разрешения, а также сократить продолжительность времени платной сессии на парковочных местах на один час.

В июле 2026 года о провоцировании городскими властями социального напряжения из-за кулуарного характера действий чиновников при расширении платных парковок и игнорирования интересов жителей города сообщили в общественной палате Волгоградской области. Эксперты организовали специальное заседание, посвящённое накопившимся в этой сфере проблемам, куда пригласили представителей департамента городского хозяйства администрации Волгограда. Участники встречи кардинально разошлись с чиновниками в оценке нововведений, однако договорились изучить проблемные точки и провести повторную встречу.

Отметим, разработанные властями поправки в постановление «О создании и использовании на платной основе парковок…», узаконивающие резидентские разрешения, сейчас проходят финальную стадию согласований. Постановление может быть подписано уже через несколько недель.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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