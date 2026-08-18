



Бесплатной помощью психологической службы ВС РФ могут воспользоваться волгоградцы. Получить консультацию можно через Госуслуги в очном и дистанционном форматах, рассказали в комитете информационных технологий Волгоградской области.

В новом разделе сервиса размещены инструкции, как можно получить помощь, адреса и телефоны центров и военкоматов, где проводятся видеоконсультации.



Помощь предоставляется в нескольких форматах: круглосуточная горячая линия психологической поддержки по телефону 8 800 550 67 98, а также встреча по видеосвязи. Воспользоваться услугой могут военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ, а также члены их семей и близкие родственники.

Военные психологи помогут справиться со стрессом и трудными жизненными обстоятельствами и выйти из сложных ситуаций. Помощь можно получить в том числе анонимно.



Фото администрации Волгоградской области