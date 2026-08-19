На Дону 8-летняя погибла, упав с борта катера на винты





Вечером 18 августа в акватории реки Дон в районе города Азова случилось чрезвычайное происшествие, унесшее жизнь ребенка. Во время водной прогулки на катере 8-летняя девочка не удержалась и упала за борт. Ребенок оказался прямо под работающими винтами судна, сообщает Привет-Ростов.

Спасателям и очевидцам удалось оперативно извлечь пострадавшую из воды и доставить на берег, однако полученные телесные повреждения оказались смертельными. Прибывшие на место медики констатировали гибель девочки – спасти ее не удалось.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и устанавливают полную картину случившегося.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении судоводителя возбуждено уголовное дело.