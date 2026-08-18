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Экология

Ловушки с феромонами показали количество вредителей в волгоградском лесу

Экология 18.08.2026 21:01
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18.08.2026 21:01


Специалисты Центра защиты леса Волгоградской области подсчитали в Арчединском лесничество примерное количество соснового шелкопряда – вредителя хвойных лесов. Для этого ученые расставили ловушки с феромонами, чтобы привлечь насекомых.

Работы проводились на маршруте протяженностью 7,8 км, который охватывает общую площадь 14,6 гектаров. Всего было установлено три ловушки, оснащенные полиэтиленовыми сборниками для отлова насекомых. Феремонный препарат, как пояснили специалисты, привлекает самцов соснового шелкопряда. По численности насекомых, которые попадают в ловушки, можно судить об опасности распространения вредителя. Наблюдения велись в течение июня и июля.

– По итогам двухмесячных наблюдений, в ловушках, расположенных в Арчединском лесничестве, было обнаружено от 3 до 14 особей соснового шелкопряда, – сообщили в Центре защиты леса в Волгоградской области. – Полученные данные позволяют сделать вывод об отсутствии опасности массового размножения данного вредителя.

Ученые отмечают, что критическая численность соснового шелкопряда, при которой возникает реальная угроза массового объедания хвойных деревьев, составляет в среднем 50 самцов на одну ловушку. Такие наблюдения позволяют выявить вспышки размножения вредителей и образования их очагов, чтобы принять соответствующие меры по защите леса. 

Фото: Центр защиты леса Волгоградской области

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