В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий Ростовщиков





17 августа стала известна трагическая новость о смерти после болезни регионального уполномоченного по правам человека, Героя России Валерия Ростовщикова. Правозащитник скончался на 70-м году жизни.

Валерий Александрович родился 1 декабря 1956 года в Тюменской области. Ещё в школьные годы решил связать свою жизнь со служением Родине. В 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. После служил в Германии. С Волгоградской областью военного связала судьба в 1984 году, когда он был переведён в отдельный инженерно-сапёрный батальон, дислоцировавшийся в Волжском. В 1994 году уже будучи офицером принял командование батальоном.

В 1999 году за мужество, проявленное во время участия в боевых событиях во время командировки в Чечню, президентом был отмечен званием Героя Российской Федерации.

После увольнения в запас в 2004 году занял должность главы администрации города Волжский, а с 23 апреля 2009 года занимал пост уполномоченного по правам человека по Волгоградской области.

Почти за два десятилетия правозащитной деятельности омбудсмен помог сотням оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам. Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Валерия Александровича.

Отметим, по предварительной информации, прощание с омбудсменом состоится 20 августа. Точное время и дата будут сообщены дополнительно.