На Дону выросло загрязнение железом и нефтепродуктами





Река Дон в Ростовской области остаётся под значительным антропогенным давлением. Как передает Привет-Ростов, на нижнем участке между Константиновском и хутором Дугино фиксируется устойчивое превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и металлов.

Особую тревогу вызывает динамика по общему железу. За год показатель вырос с 3,79 ПДК в 2024 году до 6,79 ПДК в 2025-м. Содержание нефтепродуктов также остаётся выше нормы третий год подряд: в 2025 году оно достигло 1,85 ПДК (годом ранее — 1,73 ПДК).

Среди вероятных источников загрязнения специалисты называют промышленные сбросы, судоходство и сельскохозяйственный сток.

Таким образом, на исследованном участке качество воды продолжает ухудшаться – наиболее критичная ситуация складывается по концентрации железа. Мониторинг состояния реки ведётся в постоянном режиме.