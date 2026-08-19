



В Фонде пенсионного и социального страхования России рассказали волгоградцам о том, как продлить единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, не потеряв деньги. Специалисты рекомендуют родителям не затягивать с подачей заявления.

По информации «Парламентской газеты», обратиться в Соцфонд можно в последнем месяце действия пособия. В таком случае при одобрении выплаты пойдут по графику без перерыва. Заявление можно написать и в последующие периоды, однако в таком случае денежные средства начислят с месяца подачи документов.

Напомним, на поддержку государства могут рассчитывать родители, имеющие статус малоимущих, с детьми до 17 лет, а также женщины, ожидающие прибавления и вставшие на учёт до 12-й недели. Назначение пособия происходит при обращении в Соцфонд через «Госуслуги» либо лично с помощью клиентского центра.

Фото из архива ИА «Высота 102»