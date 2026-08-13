Рослесхоз обязали пересчитать волгоградские леса

Дубовский районный суд Волгоградской области удовлетворил требование природоохранного прокурора о проведении работ по таксации леса и мероприятий по охране и защите насаждений в Волгоградском лесничестве. Иск был подан к Рослесхозу по итогам проверки исполнения лесного законодательства.

– Установлено, что Федеральным агентством лесного хозяйства вопреки требованиям закона на проведено лесоустройство в виде таксации лесов и проектировании мероприятий по охране, защите леса на территории Волгоградского лесничества Волгоградской области на площади 25 368 га, – сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Суд удовлетворил требование надзорного органа по устранению выявленных нарушений закона.

Отметим, что таксация лесов предусматривает комплекс работ по учету и оценке количественных и качественных характеристик лесных ресурсов. Волгоградское лесничество, согласно открытым данным, расположено на территории Городищенского, Дубовского и Светлоярского административных районов в центральной части Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU