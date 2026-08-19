Сбои в Рунете могут коснуться волгоградцев





Сбой в работе Рунета произошел в результате аварии на оборудовании электроснабжающей организации. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба «Ростелекома».

В компании отметили, что аварийная бригада Россетей приступила к работе по восстановлению основного питания. Для работы интернета задействованы резервные источники питания, включая дизель-генераторные установки.

Сбои в Рунете стали фиксироваться вечером 18 августа. По данным онлайн системы мониторинга Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи из разных регионов страны. Не открывались банковские приложения, стиминговые платформы, сайты мобильных операторов и пр. Сбои затронули в том числе некоторых интернет-провайдеров.

Позднее в Рег.облако V102.RU подтвердили нестабильность в работе сервисов.

- Ситуация носит масштабный характер на уровне инфраструктуры Рунета и оказывает влияние на работу ряда операторов связи. По предварительной информации, возникшие сложности могут быть связаны с работой площадки MSK-IX, - говорится в комментарии.

В Рег.облако также заверили, что доступность сервисов постепенно восстанавливается.

- Наши специалисты делают все, чтобы минимизировать влияние на работу наших сервисов и проводят регулярный мониторинг ситуации, - обнадежили в компании.



