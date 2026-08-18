Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове подтвердил законность решения о взыскании с администрации Волгограда 1,4 миллиона рублей в качестве возмещения вреда почвам на территории Григоровой балки в Советском районе.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее аналогичное решение вынес арбитражный суд Волгоградской области, но администрации обжаловала его в вышестоящей инстанции. В добровольном порядке мэрия возмещать ущерб не стала.





Факт загрязнения окружающей среды в результате излива сточных вод на почву ранее зафиксировали инспекторы Росприроднадзора. Площадь загрязнения составила 240 кв.м. По результатам лабораторных исследований выявлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах почвы.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора