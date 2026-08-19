



В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено несколько дней назад у общежития в Волжском. Как сообщили в СУ СКР по региону, в совершении убийства подозревается сосед погибшего.

По данным следствия, преступление было совершено возле общежития на бульваре Профсоюзов, где ночью 10 августа нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в грудь, живот, спину и шею. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи выяснили, что соседи распивали во дворе спиртное, но их уличное застолье омрачил внезапно вспыхнувший конфликт. Задержанный набросился на знакомого с ножом и нанес ему не менее 18 ударов, повредив жизненно важные органы. После этого он сбежал с места преступления. Решается вопрос об аресте задержанного.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области