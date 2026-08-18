



В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Заместитель губернатора Юрий Седов, ранее курировавший строительный блок, освобождён от занимаемой должности.

Отметим, совсем недавно Юрию Седову пришлось отвечать на неудобные вопросы губернатора Андрея Бочарова в связи с низкими темпами работ на стройке в Волжском, где с нарушениями сроков возводится детская поликлиника. Здание должно было быть сдано до конца 2025 года, однако сроки были продлены до конца 2026 года.

В середине июля также снова всплыла история со срывом сроков капитального ремонта школы №1 в поселке Средняя Ахтуба. Там подрядчик за год успел выполнить менее 10% от контракта стоимостью 98,5 млн рублей. В результате руководство образовательного учреждения вынуждено было разорвать соглашение.

Напомним, в мае этого года глава региона нежданно нагрянул и на долгострой в Камышине. Тогда губернатор устроил разгон подрядчику, сорвавшему работы. Андрей Бочаров возмутился, что ему рассказывают сказки о ходе строительства и пообещал принять меры.

Теперь же функции по координации работы комитетов строительства, архитектуры и градостроительства, а также инспекции государственного строительного надзора переданы первому заместителю губернатора Валерию Бахину. Он занимает пост первого заместителя губернатора и ранее уже участвовал в решении вопросов строительной отрасли.

Фото: архив V102.RU