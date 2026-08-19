Волгоградскую стройфирму заподозрили в незаконной свалке отходов





Жители Волгоградской области на территории Логовского сельского поселения в Иловлинском районе сняли на видео грузовой автомобиль, водители которого производят несанкционированный сброс отработанных автомобильных шин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на бортах транспортного средства был нанесен логотип волгоградской стройфирмы.





Уточняется, что инцидент произошёл днём 18 августа 2026 года – на кадрах зафиксировано точное время, 15:32. Автор видео, комментируя происходящее, показывает машину с узнаваемой символикой компании. Двое мужчин в это время выгружают из кузова старые покрышки прямо на землю. Как отмечает очевидец, данная территория уже давно превратилась в стихийную свалку: помимо шин, там скопились запчасти, картон и другие крупногабаритные отходы.

– Они всегда сюда возят, – говорит автор ролика, подчёркивая, что подобные выбросы носят не разовый, а регулярный характер.

В процессе съёмки в объектив также попал легковой автомобиль с прицепом, доверху загруженный покрышками. Однако, заметив человека с камерой, водитель оперативно развернулся и покинул место, избегая встречи с фиксацией нарушения.

Согласно данным из открытых источников, ООО «АВ-техно», логотип которого был замечен на бортах грузовика, специализируется на строительстве и ремонте дорожного покрытия.

Действия нарушителей подпадают под действие статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами»), что грозит должностным и юридическим лицам серьёзными административными штрафами.

В настоящее время материалы видеозаписи направлены в контролирующие органы для проведения проверки.