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Мнение

Железная леди? Политолог Серенко – о новом замгубернатора Кульгускиной

Мнение 19.08.2026 12:35
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19.08.2026 12:35


В Волгограде 19 августа стало известно о назначении на пост замгубернатора Екатерины Кульгускиной. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на новом посту Кульгускиной предстоит курировать работу облкомприроды, комитета по управлению государственным имуществом и комитета госохраны объектов культурного наследия. 

Своим мнением относительно кадровых перемен в администрации Волгоградской области с ИА «Высота 102» поделился известный политолог Андрей Серенко. Эксперт отмечает: Екатерина Кульгускина является уроженкой Волгоградского региона, а значит, заинтересована в его развитии, а на прежних должностях она зарекомендовала себя как эффективный и жесткий менеджер. Он также приводит цитату одного из волгоградских чиновников: «У Бочарова теперь появился как минимум начальник экологического СМЕРШа».

За последние годы Екатерина Кульгускина не раз была проверена губернатором в реальном деле. На боевом счету нового вице-губернатора – возвращение в собственность государства ранее незаконно приватизированных объектов, имеющих важное значение для Волгограда и региона. Екатерина Кульгускина блестяще справилась с этой крайне сложной задачей.

Передача под ее новое кураторство крайне непростой природоохранной сферы региона, очевидно, не случайно: губернатора не устраивает многое на этом направлении и он намерен максимально быстро навести здесь порядок. Поэтому профессионализм, опыт, эффективность и жесткость Кульгускиной, которой глава региона как члену своей команды абсолютно доверяет, здесь будут максимально востребованы.

Серенко акцентирует внимание на том, что кадровая перезагрузка в обладмине происходит по решению Андрея Бочарова в период избирательной кампании в Госдуму.

– Партия «Единая Россия», которую губернатор возглавляет в Волгоградской области, обещает избирателям перемены к лучшему, продвижение достойных людей в органах власти для повышения ее, власти, эффективности. Без долгой раскачки, не дожидаясь итогов предвыборной кампании, в своей администрации  Андрей Бочаров такие перемены уже начал, быстро перейдя от слов к делу. Значит, и первые результаты не заставят себя ждать.

Фото: администрация Волгоградской области 

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