В Волжском засняли дрифт внедорожника на городском пляже





Власти Волжского разыскивают водителя, едва не разгромившего минувшей ночью городской пляж. Неизвестный на внедорожнике заехал на территорию отдыха и начал выписывать на песке опасные пируэты.







- Автомобиль совершал маневры прямо на песке, объезжая навесы и другие конструкции. Хорошо, что ничего не снес, - сообщили в мэрии Волжского.

Отметим, выезд автомобилей на пляж Волжского строго запрещён. Это может привести как к порче имущества, так и к жертвам среди отдыхающих. Во время устроенного неизвестным ночного дрифта никто не пострадал лишь по счастливому стечению обстоятельств, в результате которых на территории рекреационной зоны отсутствовали другие граждане. Волжане, владеющие информацией о нарушителе, могут обратиться в администрацию города. В мэрии рассчитывают найти и привлечь лихача к ответственности.

Фото и видео: открытый Волжский