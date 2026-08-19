Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 21 регионом сбиты 453 БПЛА





В ночь с 18 на 19 августа Волгоградская область вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, массированный налёт был отражён подразделениями, а БПЛА не достигли целей.

- С 20:00 18 августа до 8:00 19 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата, - уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области дроны были перехвачены в воздушном пространстве ещё 21 региона. В их числе: Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Калужская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Орловская, Тульская, Липецкая, Рязанская, Ярославская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Ульяновская области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и Башкортостан. Часть дронов уничтожена над акваторией Черного моря.

Отметим, как ранее сообщала редакция, минувшую волгоградцы были вынуждены провести ночь в ожидании удара БПЛА. Особый режим в регионе действовал на протяжении пяти часов.

Фото из архива Минобороны