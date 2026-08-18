



В редакцию ИА «Живая Кубань» обратился военнослужащий с позывным Георг, командир взвода беспилотных летательных аппаратов. Он записал видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором выступил с нестандартной инициативой.

Поводом для обращения стал недавний инцидент в станице Полтавской, где, по информации СМИ, был задержан 29-летний местный житель, выкрикивавший запрещённые лозунги. Военнослужащий предложил не ограничиваться штрафами, а направлять таких граждан в зону проведения специальной военной операции.

– Вот таких вот, которые кричат против СВО, которые кричат, что мы такие-сякие, присылайте их к нам сюда, мы им найдём работу и дело. Не нужно их штрафовать. Просто присылайте ко мне сюда их. Я найду им применение, – говорит на видео военнослужащий.

Мужчина также уточнил, что для желающих найти применение найдётся множество задач, в том числе рытьё окопов. Лишние руки, по его мнению, не помешают.

Вместе с тем, как отмечает издание, губернатор Краснодарского края не имеет полномочий для реализации подобной инициативы, поскольку она противоречит действующему законодательству.

Ранее военный Георг уже привлекал внимание властей к проблеме открытых онлайн-камер в городах края, которые, по его словам, могут использоваться противником для корректировки ударов.