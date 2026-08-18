В Волгограде водителя Mercedes-Benz лишили прав за номер-«невидимку»

Дзержинский районный суд Волгограда лишил прав водителя Mercedes-Benz за сокрытие госномера на автомобиле. В июне 2026 года Василий П. двигался на своем автомобиле на ул. Авторемонтной. И был остановлен инспектором госавтоинспекции.

Когда инспектор заглянул в салон машины, то увидел, что передний государственный регистрационный знак оборудован металлическим тросом, который был прикреплён к знаку и вел в кабину водителя. Знак крепился на рамку с механизмом откидывания, которым водитель мог управлять из салона. Такая конструкция позволяла затруднить или сделать невозможной идентификацию номера системами видеофиксации.



В отношении мужчины был составлен административный протокол. Доводы Василия П. и его защитника о том, что данное устройство было сделано с целью надёжной фиксации номера и не позволяло ему откидываться при движении по неровной дороге, мировой судья признал несостоятельными.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 79 Дзержинского судебного района Волгограда Василий П. лишен прав сроком на 1 год, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. При этом хитроумная конструкция была изъята. Ее «приговорили» к конфискации.





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