441 иностранца выдворили из Волгоградской области за границу

Судебные приставы выдворили за пределы России 441 иностранца, которые были задержаны в Волгоградской области за нарушение правил пребывания на территории страны. Среди тех, кого принудительно вывезли за границу, не только граждане Средней Азии, но также Индии и Египта.

Как уточнили в ГУФССП России по региону, такое количество нарушителей было выдворено из страны с начала текущего года. Судебные приставы сопроводили иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области