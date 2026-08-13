Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ





Волгоградский государственный университет объявил приём документов на магистерские программы 2026 года по нескольким направлениям. Завершение приёма заявлений запланировано на 20 августа. Вступительные испытания по ряду программ проводятся в дистанционном формате.

Как рассказали ИА «Высота 102» в университете, программа «Реклама и связи с общественностью» реализуется в очной форме с присвоением двух квалификаций – в области рекламы и менеджмента. Обучение рассчитано на 2 года.

Направление «HR-менеджмент и психология управления» предлагается в заочной форме. Программа ориентирована на подготовку специалистов в области управления персоналом с применением современных методик подбора, обучения и мотивации сотрудников.

Программа «Наукоёмкие технологии и экономика инноваций» доступна в очной и вечерней формах обучения. Предусмотрены бюджетные места. Курс направлен на подготовку кадров для работы в сфере R&D, технологических стартапах и промышленных компаниях.

Направление «Государственное и муниципальное управление» реализуется в заочной форме. Программа включает изучение инструментов бюджетного планирования, проектного управления и организации процессов в органах власти.

Подробная информация о программах, условиях поступления и вступительных испытаниях размещена на официальном сайте ВолГУ. Также для консультаций работают телефонные линии приёмной комиссии.

Напомним, что в волгоградских вузах в этом году в рамках приемной кампании фиксируются рекордные показатели. Так, ранее ИА «Высота 102» сообщало о рекордном конкурсе абитуриентов в ВолгГМУ.