Счастливый жребий: казачья станица Преображенская отмечает 175-летие

Сегодня, 19 августа, 175-летний юбилей со дня образования отмечает казачья станица Преображенская – административный центр Киквидзенского района Волгоградской области. Свое название станица получила в честь престольного праздника – Преображения Господня, давшего имя местной Спасо-Преображенской церкви. На ее строительство в конце XIX века казаки, которых переселяли сюда по «жребию», затратили огромную по тем временам сумму – 125 тысяч рублей серебром.

Чудесное переселение





Официальной точкой отсчета жизни станицы Преображенская считается 1851 год, когда сюда во исполнение Программы по передачи казачьим станицам Войска Донского юртовых владений были переселены преимущественно жители нескольких казачьих станиц, отобранных по жребию, а также «охотниками» по желанию.

Согласно историческим данным, в августе 1849 года жители шести станиц бросили жребий, кому надлежит переселиться в новую станицу. Место для ее основания было выбрано на левом берегу Бузулука. Эти края всегда восхищали заливными лугами, зелеными дубравами и березовыми рощами не только местных жителей, но и путешественников.

Датой основания станицы Преображенской считается день открытия станичного правления – 3 января (по старому стилю) 1851 года. В этот день был проведен первый станичный сход, на котором избрали первого станичного атамана. Им стал урядник Захаров.

Духовный центр

День станицы Преображенской отмечают 19 августа — в день престольного церковного праздника. Преображение Господне в народе именуют еще и Яблочным Спасом, так как в этот принято приносить в храм и освящать плоды нового урожая.

Храм Преображения Господня в станице Преображенской – памятник архитектуры XIX века. Это объект культурного наследия регионального значения. Средства на строительство этой церкви собирали, как говорится, всем миром. На службы в новый храм станичники ходили целыми семьями от мала до велика.

Немало жителей Преображенской будет на престольном празднике в храме и сегодня, 19 августа. Многие принесут освящать яблоки, массовый сбор которых начинается в это время года.

От прошлого к настоящему





Основные праздничные торжества в честь 175-летия образования станицы Преображенской пройдут в субботу, 22 августа. В парке станицы уже оформили площадку, где выступят народные коллективы. Здесь же и пройдут основные праздничные мероприятия с настоящим казачьим размахом. Все желающие смогут посетить выставку местных мастеров-умельцев, а также различные мастер-классы, где научиться делать браслет на счастье, свистульки или настоящие кокошники.

Большая концертная программа начнется в парке станицы Преображенская в 17:00 мск. В программе – выступление кавер-группы «Третий Рим» и праздничная дискотека.





Фото из архива V102.RU / администрации Киквидзенского района