Налоговики примут волгоградцев в мобильных офисах ФНС

В Волгограде и станице Кумылженской Волгоградской области в сентябре будут работать мобильные офисы, где все желающие смогут получить консультации по налоговым вопросам.

Как сообщили в УФНС России по региону, сотрудники инспекций расскажут о порядке получения налоговых вычетов и особенностях применения специальных налоговых режимов, а также о введении с 2026 года единого документа учета. Жителей также проконсультируют по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц и предоставления льгот.

Кроме того, всем желающим будет предоставлена возможность проверить наличие задолженности по налогам и получить документы на ее уплату. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В ближайшее время в Волгоградской области мобильные офисы будут работать:

2 сентября с 09-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Кумылженского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., станица Кумылженская, ул. Блинова, 1;

с 09-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Кумылженского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., станица Кумылженская, ул. Блинова, 1; 3 сентября с 14-00 до 17-00 в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г. Волгоград, проспект Университетский, 105;

с 14-00 до 17-00 в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г. Волгоград, проспект Университетский, 105; 3 сентября с 09-00 до 11-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Дзержинского района г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Жукова, 125;

с 09-00 до 11-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Дзержинского района г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Жукова, 125; 4 сентября с 10-00 до 13-00 на базе ТРЦ «Пирамида г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 9.

В Волгоградской области специалисты налоговых органов регулярно осуществляют выезды мобильных офисов приема налогоплательщиков, что существенно упрощает процедуру взаимодействия граждан с ведомством и позволяет жителям Волгограда и отдаленных населенных пунктов региона получить необходимые консультации по вопросам налогообложения без личного посещения инспекции.

При обращении в мобильный офис необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.