Волгоградцам пообещали жаркое и дождливое окончание рабочей недели





В Волгоградскую область в ближайшие дни придут тропические дожди. По данным Волгоградского ЦГМС, предпоследним аккордом рабочей недели могут стать кратковременные осадки с грозами и сильными порывами ветра.

20 августа, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром и днём осадки охватят ещё большую территорию. В ночные часы столбик термометра покажет +16...+21ºC, с понижением температуры до +11ºC при прояснении. Днём в регион опять вернётся жаркая погода, воздух прогреется до +23...+28ºC, местами до 32ºC. Ветер будет западный 7-12 м/с с усилением до 15-20 м/с во время грозы.

21 августа существенные осадки не ожидаются, при этом в регионе ещё сильнее проявится контраст дневных и ночных температур. Ночью температура воздуха составит 14...+19ºC, при этом на отдельных территориях температура опустится до +9ºC. Днём ожидается жаркая погода. В тени воздух прогреется до 30...+35ºC.

Отметим, накануне редакция сообщала о предупреждении Гидрометцентра о засухе в Заволжье, а также в районе Иловли. Одновременно в регионе действует предупреждение об экстремальной пожароопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»