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Экономика

Волгоградская область стала четвертой в РФ по урожаю бахчевых

Экономика 19.08.2026 08:28
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19.08.2026 08:28


Волгоградская область заняла четвертое место в Российской Федерации и второе в ЮФО по сбору бахчевых культур по итогам 2025 года. По данным Волгоградстата,  в хозяйствах региона было собрано 212 тыс. тонн бахчевых культур. Средняя урожайность с 1 гектара составила 115,2 центнера. 

Основное производство бахчевых сосредоточено в хозяйствах населения: на их долю приходится 55% всего производства.

Лидерами по выращиванию бахчевых культур в регионе стали Быковский и Серафимовичский районы. Они обеспечивают более половины валового сбора.  

Всего на ЮФО приходится  свыше 38% от общероссийского объема валового сбора бахчевых.

Напомним, ранее V102.RU опубликовало советы от известного волгоградского фермера, который выращивает арбузы, как выбрать самую сладкую ягоду. 

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