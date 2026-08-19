Волгоградская область стала четвертой в РФ по урожаю бахчевых





Волгоградская область заняла четвертое место в Российской Федерации и второе в ЮФО по сбору бахчевых культур по итогам 2025 года. По данным Волгоградстата, в хозяйствах региона было собрано 212 тыс. тонн бахчевых культур. Средняя урожайность с 1 гектара составила 115,2 центнера.

Основное производство бахчевых сосредоточено в хозяйствах населения: на их долю приходится 55% всего производства.

Лидерами по выращиванию бахчевых культур в регионе стали Быковский и Серафимовичский районы. Они обеспечивают более половины валового сбора.

Всего на ЮФО приходится свыше 38% от общероссийского объема валового сбора бахчевых.

Напомним, ранее V102.RU опубликовало советы от известного волгоградского фермера, который выращивает арбузы, как выбрать самую сладкую ягоду.



