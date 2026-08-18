



Среднее профессиональное, специальное и первое высшее образование должны оставаться бесплатными для всех российских граждан. С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков в ходе IV Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», проходящего в Казани.

По мнению парламентария, государство, предоставляя столь важную социальную услугу, фактически инвестирует в формирование нового интеллектуального потенциала нации. В ответ на это общество должно стремиться к самореализации в выбранной профессии.

– Мы, как государство, предоставляющее необходимую и важную услугу в формировании совершенно нового интеллектуального потенциала у наших граждан, вправе ожидать, что люди, получающие это образование и сделавшие выбор в получении этого образования, потратят часть своей жизни на то, чтобы не отработать, но самореализовываться в тех сферах, которым они решили себя посвятить, – цитирует ТАСС Александра Бабакова.

Особое внимание вице-спикер уделил взаимодействию учебных заведений с реальным сектором экономики. Он подчеркнул необходимость выстраивания тесных связей между вузами, колледжами и предприятиями-работодателями. Это позволит компаниям «выращивать» необходимых специалистов буквально с первого курса, обеспечивая кадровый суверенитет отраслей.

Бабаков также призвал искать баланс между государственными интересами и потребностями граждан.

– Государство должно учитывать интересы граждан, но и граждане должны понимать, что они часть нашего государства. Надо искать всегда компромисс между интересами и инструментами, которые позволяют самореализовываться нашим гражданам, а государству получать этот эффект, – добавил он.