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Транспорт

В Волгограде каждый четвёртый мост находится в аварийном или предаварийном состоянии

Транспорт 19.08.2026 08:39
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19.08.2026 08:39


Власти Волгограда раскрыли оценку состояния городских мостов и путепроводов. Согласно выводам специалистов, каждый четвёртый объект транспортной инфраструктуры находится в аварийном или предаварийном состоянии, а серьёзные технические проблемы зафиксированы без малого на половине объектов.

В числе аварийных мост через Мокрую Мечетку по ул. Тракторостроителей протяжённостью 76 метров, где из-за опасности движение автомобилей полностью остановлено, а также путепровод протяжённостью 180 метров на дороге к заводу «Химпром». Среди предаварийных сооружения на основных автомагистралях регионального центра: мост через Волго-Донской судоходный канал протяжённостью 212,4 метра, а также мост через Царицу по 3‑й Продольной магистрали протяжённостью 434 метра. Также к этой категории отнесены путепровод по ул. им. Менделеева протяжённостью 42,9 метра, мосты через Царицу по ул. Полоненко (26,7 метра), по ул. Рабочая (11,9 метра), по ул. Им. Кирова (6,8 метра).

Среди сооружений, к чьему состоянию у экспертов есть серьёзные нарекания: путепроводы по проспекту Металлургов, через ж/д пути по ул. Комсомольская, путепровод № 7 по 3‑й Продольной магистрали, через ж/д пути по ул. Базисная, ул. им. Льва Толстого, на 27 км перегона ст. им. М. Горького – Горнополянский, а также объект на 367 км перегона ст. им. М. Горького – Садовая. Также в неудовлетворительном состоянии мосты по проспекту Металлургов, соединяющий Центральный и Ворошиловский район Астраханский мост и мост на ул. Кооперативная.

Среди мостовых сооружений Волгограда в отличном состоянии находится лишь один — путепровод через железнодорожные пути у станции Сарепта. Хорошую оценку получили пешеходная эстакада к речному вокзалу, путепроводы № 8 и № 6 на 3‑й Продольной магистрали, путепровод на подъезде к трассе «Каспий», надземный пешеходный переход на той же магистрали и путепровод по улице 40 лет ВЛКСМ.

Удовлетворительное состояние зафиксировано у моста через Мокрую Мечетку в Верхнезареченском, Латошинского путепровода, путепровода имени Ленина на площади Возрождения, путепровода по дороге в аэропорт, пешеходных мостов на Мончегорской, Радомской и Чебоксарской, транспортных развязок на Университетском проспекте и в 201-м микрорайоне, путепровода по улице Тулака, а также у пешеходного моста у станции Ельшанка.

Также специалисты сообщили о состоянии подземных переходов на территории Волгограда. По оценке мэрии, порядка 40% из них нуждаются в ремонте.

В неудовлетворительном состоянии – пять объектов: переходы на проспекте Ленина у остановок «39-я Гвардейская» и «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе, переход на 3‑й Продольной магистрали у института гигиены труда (Дзержинский район), переход в составе транспортной развязки в 201-м микрорайоне (Советский район). Отдельно стоит критический случай – подземный переход на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе, который признан неудовлетворительным и в настоящее время закрыт.

В удовлетворительном состоянии находятся десять подземных пешеходных переходов: на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе; под железнодорожными путями у остановки «улица Германа Титова» и у остановки «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе; на перекрёстке улиц Мира и Комсомольской в Центральном районе; по проспекту Маршала Жукова у кинотеатра «Экран» и у остановки «Институт бизнеса» в Дзержинском районе; а также четыре перехода на 3‑й Продольной магистрали в Дзержинском районе – у института гигиены труда (ПК 382+45, улица Лесогорская), на бульваре 30-летия Победы (ПК 395+85) и на улице 8-й Воздушной Армии (ПК 402+45); и, наконец, переход по 2‑й Продольной магистрали у остановки СХИ в Советском районе.

Отметим, 18 августа власти Волгограда объявили аукцион, в рамках которого планируют делегировать обязанность по обслуживанию проблемных объектов мостовой инфраструктуры, а также подземных переходов и водопропускных сооружений на территории региональной столицы в частные руки. Организации, победившей в аукционе, предстоит проводить регулярные осмотры объектов, осуществлять мелкий ремонт и уборку до 15 июня 2027 года. На эти цели из бюджета выделено 50 млн рублей. Победитель аукциона будет определён в конце августа.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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