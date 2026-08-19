В Волгограде и области отменена ночная беспилотная опасность





Ночь с 18 на 19 августа волгоградцы были вынуждены вновь провести, ожидая удара беспилотников ВСУ. Особый режим был снят специалистами лишь ранним утром в 05:53.

По информации МЧС России, теперь жители и гости региона могут свободно находится на открытых участках улиц, пользоваться лифтами и подходить к окнам.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена на территории региона в 00:31. Работа аэропорта не останавливалась, и на текущий момент корректировок графика прилёта и отправления самолётов нет.

Фото из архива ИА «Высота 102»