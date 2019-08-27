Выборы

«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы

Выборы 27.08.2019 15:00
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27.08.2019 15:00


Прогноз явки на избирательные участки 8 сентября составляет 36-41 %, а доминирующую позицию в сердцах электората Волгоградской области занимает действующий губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга ситуации в регионе. Исследование провел столичный Институт социального маркетинга «ИНСОМАР», опросив с 13 по 19 августа 2850 респондентов. Социологи выяснили, что в борьбе за кресло губернатора впереди всех - Андрей Бочаров. Его фигура знакома большинству жителей - 59 %  из  65 % активных избирателей готовы за него проголосовать. Отрыв Андрея Бочарова от ближайшего конкурента - коммуниста Алексея Бурова составляет 50%. 

Губернатор Волгоградской области, по данным мониторинга, пользуется доверием 65 % населения, 66 % положительно оценивают деятельность нынешнего главы региона. То есть, запрос на смену губернатора в Волгоградской области не сформирован - тем более, что о своей лояльности Андрею Бочарову заявляют 66% респондентов. 

Что касается партий, то доминирующие позиции на политическом небосклоне Волгоградской области занимает «Единая Россия» (электоральный рейтинг - 44% в целом, 50% - среди постоянно голосующих на выборах). Согласно выводам исследователей, «ядро» сторонников партии власти составляет 17%, КПРФ - 16%, ЛДПР - 11%.
Кандидаты от «Единой России», скорее всего, одержат победы в 7 одномандатных округах, а в 4 округах шансы «единороссов» избраться маловероятны. Еще в  8 округах преимущество выдвиженцев «ЕР» не бесспорно - чтобы одержать верх, им придется предпринять усилия по мобилизации лояльного электората.

Еще одним предметом исследования социологов стало социальное самочувствие жителей Волгоградской области. Доля недовольных положением дел в регионе превышает долю довольных на 10% (53 % - недовольны, 43 % - довольны). Кроме того, 21 %  опрошенных допускает личное участие в митингах и выступлениях, а 27% одобрительно относится к протестным акциям в Москве.
Стоит добавить, что согласно собственным опросам ИА «Высота 102», действующий губернатор региона Андрей Бочаров действительно является бесспорным лидером предвыборной гонки - жители высказывают активное одобрение его деятельности.  А вот имена кандидатов в депутаты областной думы потенциальные избиратели не знают - большинство опрошенных журналистами жителей не смогли назвать ни одной фамилии.
Выборы в Волгоградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Уже изготовлено по 1 миллиону 844 тысячи бюллетеней трех разных видов. Жителям Волгоградской области, а потенциальных избирателей в регионе как раз 1 млн 844 тысячи,  предстоит выбрать губернатора, проголосовать за депутатов областной думы по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. 

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