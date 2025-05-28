Выборы

Закон о выборах и референдумах изменят в Волгоградской области

Выборы 28.05.2025 12:11
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28.05.2025 12:11


Избирательная комиссия Волгоградской области внесла в облдуму проект закона, предусматривающий внесение изменений в отдельные законодательные акты в сфере подготовки и проведения выборов и референдумов на территории региона. Как сообщает V102.RU, законопроект направлен в профильный думский комитет для рассмотрения.

В пояснительной записке указано, что поправки назрели в связи с принятием 23 мая текущего года изменений в федеральное законодательство о выборах.

Так, к примеру, в новой редакции закона указано, что теперь дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут назначаться и проводиться в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов Госдумы.

Поправки в региональное законодательство предусматривают, что дополнительные выборы депутатов Волгоградской облдумы и представительных органов муниципальных образований не будут назначаться и проводиться не только в год проведения основных выборов депутатов указанных органов, но и в предшествующий ему год. 

- Исключением является случай, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остались в неправомочном составе. В этом случае в предшествующий год не позднее чем через четыре месяца со дня досрочного прекращения полномочий проводятся дополнительные выборы, а в год проведения основных выборов не позднее чем через шесть месяцев — новые основные выборы, - поясняется в документе.

Проект закона содержит и другие изменения, касающиеся совершенствования и оптимизации избирательного и референдумного процессов, а также изменения юридико-технического характера.

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