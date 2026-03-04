



В Волгограде школьники вместе с опытным куратором обокрали 72-летнего пенсионера. Молодые люди прибыли по указке в областной центр из Ростовской области и Ставропольского края специально, чтобы выманить у пожилого мужчины деньги и ценности. В результате волгоградец лишился 22 золотых слитков.





Аферисты запугали пенсионера тем, что неизвестные пытались перевести с его счёта 700 тыс. рублей на финансирование Украины.

- В ходе разговора злоумышленники выяснили у испугавшегося пожилого мужчины, что у него дома есть 22 золотых слитка, после чего под предлогом их проверки на легальность происхождения убедили отдать прибывшим к нему двум незнакомцам, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Недавно правоохранители вскрыли на юге России сеть пособников телефонных мошенников. В их числе оказались 16-летний школьник из Азова и его 19-летний подельник из Ставрополья. Молодые люди признались, что выполняли задание кураторов, в том числе и на территории Волгоградской области, а украденное у 72-летнего пенсионера золото спрятали в тайнике, за что получили финансовое вознаграждение.

Отметив, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция устанавливает организаторов и соучастников преступной деятельности.

Фото и видео: МВД России