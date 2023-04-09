В двух районах Волгоградской области селяне пошли на выборы





Сегодня, 9 апреля, в двух районах Волгоградской области проходят досрочные выборы в органы местного самоуправления. Как сообщили в избирательной комиссии региона, сельские жители выбирают глав поселений в Светлоярском и Ольховском районах.

Так, на должность главы Кировского сельского поселения Светлоярского района претендуют два кандидата. Сергей Тетерятников – представитель «Единой России», ему 53 года. ЛДПР выдвинула на эти выборы 22-летнего Никиту Тульнева.

Еще два кандидата от «Единой России» и «Справедливой России – За правду» борются за должность главы Солодчинского сельского поселения Ольховского района. Это 44-летняя Юлия Вахромеева и 46-летний Олег Скворцов.

Фото из архива ИА «Высота 102»