В двух районах Волгоградской области селяне пошли на выборы

Выборы 09.04.2023 09:09
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09.04.2023 09:09
Сегодня, 9 апреля, в двух районах Волгоградской области проходят досрочные выборы в органы местного самоуправления. Как сообщили в избирательной комиссии региона, сельские жители выбирают глав поселений в Светлоярском и Ольховском районах.
Так, на должность главы Кировского сельского поселения Светлоярского района претендуют два кандидата. Сергей Тетерятников – представитель «Единой России», ему 53 года. ЛДПР выдвинула на эти выборы 22-летнего Никиту Тульнева.
Еще два кандидата от «Единой России» и «Справедливой России – За правду» борются за должность главы Солодчинского сельского поселения Ольховского района. Это 44-летняя Юлия Вахромеева и 46-летний Олег Скворцов.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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