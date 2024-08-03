



В Новоаннинском районе Волгоградской области разгорается скандал с недопуском на выборы независимого кандидата. Как сообщает ИА «Высота 102», местный ТИК отказал в регистрации Сергею Мордвинцеву, который претендовал на пост главы Тростянского сельского поселения. Своё решение комиссия обосновала тем, что кандидат якобы неправильно заполнил подписной лист.

- Я сам не юрист, а обычный местный житель. Если честно, я до последнего и не мог определиться, стоит ли мне вообще баллотироваться, но сельчане всё же уговорили, потому что у людей нет сил больше терпеть происходящее в посёлке. В течение июня обивал пороги ТИКа, просил, чтобы мне предоставили образец заполнения подписного листа, однако сотрудниками комиссии в поддержке мне было отказано. В ответ на свои просьбы я слышал лишь ссылки на некие нормативно-правовые акты, где вроде бы должны содержаться ответы. Но указанные документы не содержали конкретной информации, а лишь бесконечные ссылки на другие законы, — рассказал журналистам ИА «Высота 102» Сергей Мордвинцев.

По словам мужчины, в итоге после многочисленных уговоров не выдержала поселковая избирательная комиссия.

- В конце концов при мне Татьяна Чернова, которая занимает пост секретаря поселкового избиркома, набрала Татьяну Ерохину, председательствующую в ТИКе по Новоаннинскому району. Со слов своей руководительницы Чернова от руки заполнила образец бланка и передала этот документ мне. По нему мы с женой и изготовили подписные листы, на которые мною были собраны подписи сельчан, поддерживающих моё выдвижение, — добавил снятый кандидат.





17 июля Сергей Мордвинцев передал необходимые для регистрации документы в районный ТИК, однако уже 24 июля комиссия отказала претенденту на пост главы поселения в регистрации.

- В официальном отказе фигурирует формулировка, что мой подписной лист не соответствует установленной форме. При этом я его заполнил строго по инструкции председательницы ТИКа. Я считаю, что меня просто подставили. Насколько мне известно из полученных разъяснений, мой подписной бланк признали не соответствующим только лишь из-за того, что из трёх мест, где заполняется адрес поселения, в одной из граф мною были указаны данные без региона. Ну, т. е. дважды я написал «Волгоградская область, Новоаннинский район, Тростянское сельское поселение», а в третий заполнил без области. На этом основании мне было отказано в регистрации. Но повторюсь, что я заполнил форму строго по инструкции, — сетует сельчанин.





По словам мужчины, он не видит логики в происходящем. Даже если действительно произошло недоразумение, и в документах закралась такого рода ошибка, почему о ней нельзя было сообщить и оперативно всё поправить.

- Ни к подписям, ни к другим собранным документам у комиссии претензий не было. По сути, из-за какой-то формальности, очевидного крючкотворства, жителей нашего посёлка лишают выбора, — добавил Сергей Мордвинцев.





Несостоявшейся кандидат в главы поселения уверяет, что в Тростянском сельском поселения сложилась нездоровая ситуация и на сентябрьских выборах у сельчан не будет альтернативы для голосования.

- Ситуация создаётся искусственная, по шаблону прошлых выборов. Тогда у нас также не допустили к голосованию кандидата, который мог составить конкуренцию лоббируемому районом персонажу. В 2024 году на выборы идёт текущий глава поселения Александр Анисов, видимость конкуренции ему будут составлять охранник Олег Дударев и работница школы Ирина Гавриленко. При этом оба последних кандидата не проживают в нашем посёлке, их никто не знает и едва ли они смогут тягаться с действующим руководителем, — подчеркнул мужчина.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать происходящее территориальную избирательную комиссию по Новоаннинскому району.

- 26 июля 2024 года принято решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области Мордвинцеву С. Н., выдвинутому в порядке самовыдвижения. По итогам проверки подписных листов, представленных кандидатом, в соответствии с федеральным законом все подписи были признаны недействительными в связи с тем, что форма подписного листа, используемая кандидатом, не соответствует установленной форме, — подчеркнула председатель территориальной избирательной комиссии по Новоаннинскому району Татьяна Ерохина.

Также в ТИКе настаивают, что все исчерпывающие разъяснения кандидату были оперативно предоставлены, а образцы документов доступны на специальных стендах и размещены в открытом доступе в сети интернет.

Отметим, попытаться установить истину, судя по всему, теперь предстоит суду. В настоящее время Сергей Мордвинцев направил исковое заявление в Новоаннинский районный суд с требованием признать решение ТИК недействительным.

Копии документов предоставлены Сергеем Мордвинцевым