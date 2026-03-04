



В столице Сахалинской области завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования впервые в истории состоялись на Дальнем Востоке и собрали около 300 сильнейших легкоатлетов из 57 регионов страны.

Изначально турнир планировали провести в Тюмени, но в январе организаторы перенесли его на Сахалин. Площадкой для состязаний стал новый легкоатлетический манеж, открытый в декабре 2025 года. Объект соответствует международным стандартам и является крупнейшим среди подобных на Дальнем Востоке. Общий призовой фонд турнира составил почти 10 млн рублей, за победу полагалось 170 тысяч рублей.

В программу чемпионата вошли пятнадцать дисциплин. Спортсмены боролись за медали в беге на 60, 200, 400, 800, 1000, 1500 и 3000 метров, беге на 60 метров с барьерами, а также в прыжках в длину, высоту, с шестом и в тройном прыжке. Кроме того, были разыграны награды в толкании ядра и эстафете 4×400 метров.

Соревнования открылись забегами на 60 метров, а первый комплект наград был разыгран в прыжках с шестом среди женщин. В отсутствие Полины Кнороз титул чемпионки России завоевала Татьяна Калинина.

Прыжок с шестом, женщины:

1. Татьяна Калинина (Москва) – 4.50;

2. Инна Гальчина (Омская область) – 4.40 PB;

3. Аксана Гатауллина (Москва) – 4.30.

В забеге на 3000 м Лилия Мендаева показала лучшее время сезона в России и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Бег 3000 метров, женщины:

1. Лилия Мендаева (ХМАО) – 9:01.29;

2. Анастасия Красильникова (Московская область) – 9:04.85;

3. Мария Ермакова (Новосибирская область) – 9:10.13.

На дистанции 3000 м не было равных Владимиру Никитину. Победа принесла ему 17‑й национальный титул и 11‑й — в помещении: опыт и мастерство говорят сами за себя.

Бег 3000 метров, мужчины:

1. Владимир Никитин (Московская обл. - Пермский край) – 7:54.05;

2. Егор Лимонов (Санкт-Петербург) – 7:54.87 PB;

3. Сергей Шаров (Нижегородская обл) – 7:58.57 PB.

Золото в забеге на 60 м досталось Юлии Караваевой, которая входит в число фавориток сезона и носит титул лучшего спринтера года. Волгоградке Анне Гатицкой не хватило одной сотой до бронзовой медали.

Бег 60 метров, женщины:

1. Юлия Караваева (Москва) – 7.26;

2. Виктория Максимова (Нижегородская область) – 7.31;

3. Алёна Михайлович (Санкт-Петербург) – 7.39 PB;

Анна Гатицкая (Волгоградская область) заняла четвертое место с результатом – 7.40.

Золото в толкании ядра вновь досталось Алёне Гордеевой — спортсменка выигрывает этот титул третий сезон подряд.

Толкание ядра, женщины:

1. Алена Гордеева (Москва) – 17.87;

2. Снежана Трофимец (Москва) – 17.02;

3. Екатерина Бурмистрова (Санкт-Петербург) – 16.36.

На дистанции 60 м первенствовал Алексей Завалий: спортсмен впервые выиграл чемпионат России и установил личный рекорд.

Бег 60 метров, мужчины:

1. Алексей Завалий (Московская область) – 6.65 PB;

2. Дмитрий Устинов (Санкт-Петербург) – 6.66 PB;

3. Илья Сазонов (Москва) – 6.67 SB.

В прыжках в длину Диана Русакова впервые завоевала титул чемпионки России, установив при этом новый личный рекорд — 6,57 м.

Прыжок в длину, женщины:

1. Диана Русакова (Краснодарский край) – 6.57 PB;

2. Екатерина Левицкая (Краснодарский край) – 6.48 SB;

3. Таисия Дмитриева (Санкт-Петербург) – 6.41 SB.

На чемпионате России в помещении Екатерина Реньжина впервые стала чемпионкой страны. Примечательно, что вся тройка призёров показала личные рекорды.





Бег 800 метров, женщины:

1. Екатерина Реньжина (Тульская область) – 2:03.18 PB;

2. Анна Красильникова (Московская область) – 2:03.81 PB;

3. Анастасия Мадышева (Московская область-Орловская область) – 2:04.23 PB.

С результатом 5,86 м, ставшим новым личным рекордом, Михаил Шмыков завоевал титул четырёхкратного чемпиона России по прыжкам с шестом в помещении. По итогам сезона спортсмен вошёл в пятёрку сильнейших в Европе и десятку лучших в мире.

Прыжок с шестом, мужчины:

1. Михаил Шмыков (Иркутская область-Краснодарский край) – 5.86 PB;

2. Дмитрий Качанов (Москва) – 5.70 SB;

3. Илья Просвирин (Ярославская область) – 5.40 SB.

С личным рекордом Дмитрий Пасечник защитил чемпионский титул прошлого года. При этом все спортсмены, занявшие призовые места, продемонстрировали свои лучшие результаты в карьере.

Бег 800 метров, мужчины:

1. Дмитрий Пасечник (Иркутская область) – 1:47.03 PB;

2. Александр Коврижный (Свердловская область) – 1:47.76 PB;

3. Лев Кочнев (Пермский край) – 1:47.91 PB.

Прыжок в длину, мужчины:

1. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) – 7.87;

2. Артемий Коленченко (Москва) – 7.71;

3. Данил Чечела (Московская область-Красноярский край) – 7.65.

Бег 60 метров с/б, мужчины:

1. Артем Макаренко (Москва) – 7.52;

2. Семен Манаков (Республика Татарстан) – 7.71;

3. Даниил Шубин (Нижегородская область) – 7.73.

Семиборье:

1. Степан Кекин (Омская область) – 6155;

2. Андрей Родиков (Краснодарский край-Хабаровский край) – 5856;

3. Сергей Сурков (Краснодарский край) – 5759;

Виталий Чернов (Волгоградская область) – на седьмом месте с результатом 5333.

Бег 60 метров с/б, женщины:

1. Валерия Леострина (Санкт-Петербург) – 8.11 PB;

2. Вероника Ратиева (Ростовская область) – 8.14 PB;

3. Виктория Погребняк (Московская область-Алтайский край) – 8.16.





Толкание ядра, мужчины:

1. Максим Афонин (Москва) – 20.57 SB;

2. Семен Бородаев (Ставропольский край – Краснодарский край) – 20.06 SB;

3. Александр Бабенко (Московская область – Брянская область) – 18.71.

Прыжок в высоту, женщины:

1. Кристина Королева (Липецкая область – Кемеровская область) – 1.91;

2. Полина Парфененко (Кемеровская область) – 1.86;

3. Надежда Андрюхина (Краснодарский край) – 1.86.

Пятиборье, женщины:

1. Валерия Москвитина (Краснодарский край) – 4512;

2. Марианна Бакосова (Краснодарский край) – 4348;

3. Анна Алферова (Тюменская область) – 4235;

Алина Кузнецова (Волгоградская область) – на 122 месте с результатом 3800.

Тройной прыжок, мужчины:

1. Илья Телькунов (Москва) – 17.00 PB;

2. Дмитрий Чижиков (Санкт-Петербург) – 16.81;

3. Виталий Павлов (Москва) – 16.58

Бег 400 метров, мужчины:

1. Артем Арасланов (Московская область – Кировская область) – 47.01 PB;

2. Федор Кулаков (Краснодарский край) – 47.07 PB;

3. Максим Федяев (Московская область – Курская область) – 47.25 SB.

Бег 400 метров, женщины:

1. Полина Ткалич (Краснодарский край – Алтайский край) – 51.78 SB;

2. Дарья Тихонова (Москва) – 53.48;

3. Валерия Савенкова (Москва) – 53.59.

Бег 1500 метров, мужчины:

1. Сергей Дубровский (Московская область – Белгородская область) – 3:45.59 SB;

2. Егор Лимонов (Санкт-Петербург) – 3:46.08;

3. Константин Холмогоров (Московская область – Пермский край) – 3:46.98 SB.

Прыжок в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) – 2.30;

2. Илья Иванюк (Брянская область – Смоленская область) – 2.30 SB;

3. Степан Веткин (Брянская область – Смоленская область) – 2.27.

Бег 200 метров, мужчины:

1. Александр Николаев (Хабаровский край) – 20.70 SB;

2. Александр Миронов (Калининградская область) – 20.72 PB;

3. Владислав Шемулинкин (Тульская область) – 20.92 SB.





Тройной прыжок, женщины:

1. Дарья Нидбайкина (Московская область – Брянская область) – 13.87 SB;

2. Алина Абраменко (Волгоградская область) – 13.47;

3. Юлия Якунина (Тульская область) – 13.45;

Анастасия Матвеева (Волгоградская область) заняла 8 место с результатом – 13.47.

Эстафета 4х400 метров, женщины:

1. Москва – 3:34.12;

2. Московская область – 3:35.12;

3. Санкт-Петербург – 3:37.84.

Эстафета 4х400 метров, мужчины:

1. Санкт-Петербург-2 – 3:09.95;

2. Московская область – 3:10.40;

3. Санкт-Петербург-1 – 3:14.94.

Бег 1500 метров, женщины:

1. Лилия Мендаева (ХМАО) – 4:10.77 PB;

2. Анастасия Мадышева (Московская область – Орловская область) – 4:12.17 PB;

3. Анастасия Красильникова (Московская область) – 4:13.52 SB;

Анна Банатова (Волгоградская область) заняла четвертое место. Результат волгоградки – 4:21.73.

Бег 200 метров, женщины:

1. Анастасия Дорошенко (Омская область) – 23.48 PB;

2. Ксения Сомова (Воронежская область) – 23.72;

3. Вероника Змейкина (Челябинская область) – 23.79 SB.

Александр Веселовский

Фото: Алина Абраменко, Всероссийская федерация легкой атлетики