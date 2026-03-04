На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущения





К середине марта метеозависимые волгоградцы рискуют схватиться за голову. Причиной тому станут не «пьянящие» ароматы весны, а продолжительные геомагнитные возмущения.

– Наиболее значимым событием является короткая и довольно неожиданная магнитная буря уровня G1, зарегистрированная сегодня ночью между полуночью и 3 часами по московскому времени. Событию вообще ничего не соответствует на графиках солнечного ветра, поэтому причины почти наверняка не внешние, а внутренние. Сейчас оно завершилось, и никаких причин для повторения бурь нет, хотя сохраняется вероятность слабых возмущений, – рассказывают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ощутив на себе все «прелести» неожиданных магнитных бурь, в ближайшие дни горожане смогут выдохнуть с облегчением. Однако, судя по прогнозам на март, «безоблачное» состояние метеочувствительные волгоградцы сохранят ненадолго.

– Индекс вспышечной активности за первые трое суток весны упал примерно с 6 до 3 и видно, что намерен падать дальше. В целом, Солнце живет на старых запасах энергии, которые, как бы бережно их ни расходовать, не бесконечны, – комментируют специалисты. – Если так будет продолжаться и впредь, то в ближайшие дни мы увидим ноль. Следующие плановые продолжительные возмущения ожидаются сейчас только ближе к середине месяца. Да и то на минимальном желтом уровне. До этого встряхнуть звезды могут только внезапные сильные события – главным образом, появление новых крупных центров активности.

Пока самым серьезным испытанием для горожан стал первый месяц 2026-го. По словам специалистов, январь вошел в историю с рекордом десятилетия по числу дней с магнитными бурями.

О том, правда ли, что геомагнитные возмущения способны выбить человека из колеи и нарушить все планы, ИА «Высота 102» рассказала профессор кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи Мария Деревянченко.

Фото Андрея Поручаева