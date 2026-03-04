Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУ





В Красноармейском районе Волгограда утром 4 марта пришлось прервать занятия в школе №117 и в срочном порядке эвакуировать сотрудников и учащихся. Как сообщает ИА «Высота 102», эвакуация потребовалась в связи с обнаруженными обломками БПЛА.

В администрации Волгограда подтверждают, что дети и педагоги покинули здание школы.



– За территорией школы 117 рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы, – прокомментировали в администрации города.

В настоящее время на месте обнаружения обломков работают профильные службы.

Напомним, за ночь с 3 на 4 марта в Волгоградской области дежурными средствами ПВО был уничтожен 21 вражеский беспилотник. Поздно вечером 3 марта в Волгограде в результате очередного теракта ВСУ пострадали пятеро местных жителей. В результате падения дронов, сообщил губернатор Бочаров, в регионе были повреждены жилые дома и одно нежилое здание.