



Десятки застрявших в Дубае туристов из Волгоградской области продолжают ждать новостей о вылете в страну. По словам волгоградцев, представители туристических агентств пока не называют им никаких конкретных дат. Как сейчас живут путешественники, в чей отдых вмешались чрезвычайные обстоятельства, они рассказали ИА «Высота 102».

В последний день февраля волгоградка Алина, отдыхавшая в Дубае с 10-летним сыном, планировала вернуться домой. Казалось, что все идет по плану – за готовящимися к вылету туристами подали автобус и, забрав постояльцев других отелей, группа выехала в сторону аэропорта.

– В пути гид сообщил нам, что в аэропорт мы не едем. Началась война! – вспоминает хронологию субботнего дня волгоградка. – Нас отвезли в другой отель, и около трех часов мы ждали заселения – как будто кто-то должен был дать отмашку. На ресепшене мы спрашивали, до какого числа продлили наше проживание, но в ответ нам сказали, что дата остается открытой.

Первая ночь, прошедшая под звуки взрывов и визжащей сирены, оказалась для туристов из Волгоградской области настоящей проверкой на стрессоустойчивость. По словам Алины, тяжелее всего все происходящее вокруг воспринимал ее сын.

– Та ночь действительно была самой тревожной. Вокруг то и дело раздавались звуки взрывов. После срабатывания тревоги на телефон стали приходить уведомления об опасности. Сын настолько сильно испугался в те моменты, что на моем теле остались сильные синяки – так он хватался за меня от страха, – рассказывает Алина. – Сейчас Дубай живет практически обычной жизнью. Хотя мы по-прежнему слышим одиночные взрывы и видим, как по небу что-то пролетает.

После первых рейсов из ОАЭ в Россию волгоградцы, как и сотни туристов из других регионов страны, живут «чемоданным» настроением, каждую минуту ожидая новостей о вылете.

– Самостоятельно мы не можем получить ни информации о вылете, ни наших билетов. Поэтому все, что нам сейчас остается, так это надоедать сообщениями отельному гиду, – признает волгоградка. – Несмотря на неопределенность, сегодня мы ощущаем себя в безопасности. Кто-то из соотечественников нестерпимо хочет домой или паникует, а кто-то даже радуется незапланированному продлению отдыха.

Со спекуляциями и выкачиванием денег, о которых массово говорят в Сети, туристка из Волгограда не встречалась.

– Нас не бросили на произвол судьбы – у нас оплачено и проживание в отеле, и трехразовое питание. Однако, конечно, нам уже хочется вернуться домой. Мы читали немало комментариев о том, что в сложившейся ситуации виноваты сами, но, честно говоря, реагировать на них нет ни сил, ни желания. Собираясь в ОАЭ, никто из нас не мог подумать, что вторая страна в мире по уровню безопасности окажется в таком положении, - заключает собеседница ИА «Высота 102».

Накануне ждавшим вылета домой волгоградцам объявили об очередной отмене рейса. На долгожданное сообщение о посадке сегодня могут рассчитывать лишь пассажиры, летящие в Москву и Екатеринбург.

– Они уже предлагали туроператору написать отказ от каких-либо претензий, лишь бы оказаться в России. Но никаких самолетов в ближайшее время не предвидится. Сестра рассказывала, что в Москву самолеты уходили полупустыми. Неужели нельзя было взять других пассажиров? – рассказал корреспондентам волгоградец Алексей, чья сестра остается в арабской стране с двумя детьми.

Фото Павла Мирошкина