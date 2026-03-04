В Волгоградской области владельца мойки самообслуживания в селе Карповка подозревают в оказании опасных услуг, что привело к гибели этой зимой молодых супругов 19 и 22 лет.

Как сообщили в СУ СКР по региону, семейная пара приехала на мойку самообслуживания 24 февраля 2026 года. Их тела были обнаружены в автомобиле. Специалисты установили, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данным следствия, в гибели молодых людей в Городищенском районе подозревается индивидуальный предприниматель, который с целью извлечения выгоды возвел незарегистрированную автомойку без соблюдения необходимых мер безопасности.

- Не обладая специальными знаниями в области проектирования и строительства, в том числе в части оборудования вентиляционной системы, он самостоятельно возвел указанный объект в селе Карповка Городищенского района, - пояснили в СУ СКР по региону.

Строительство автомойки-«убийцы» коммерсант завершил 31 августа 2025 года. Внутри помещения он установил автомат самообслуживания, после чего объект фактически начал функционировать, несмотря на отсутствие предусмотренных законом процедур ввода в эксплуатацию и надлежащего контроля соответствия требованиям безопасности.

- В ходе следственного эксперимента, проведенного с участием профильных специалистов, установлено, что при нахождении в помещении автомобиля с заведенным двигателем вентиляционная система не обеспечивала необходимый отвод вырабатываемого угарного газа. Уже через несколько минут концентрация токсичного вещества в воздухе превышала предельно допустимые значения более чем в два раза, что создавало смертельно опасные условия, - сообщили в следственном органе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Подозреваемый заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.





