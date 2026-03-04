Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Расследования

Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супругов

Расследования 04.03.2026 14:27
0
04.03.2026 14:27


В Волгоградской области владельца мойки самообслуживания в селе Карповка подозревают в оказании опасных услуг, что привело к гибели этой зимой молодых супругов 19 и 22 лет. 

Как сообщили в СУ СКР по региону, семейная пара приехала на мойку самообслуживания 24 февраля 2026 года. Их тела были обнаружены в автомобиле. Специалисты установили, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данным следствия, в гибели молодых людей в Городищенском районе подозревается индивидуальный предприниматель, который с целью извлечения выгоды возвел незарегистрированную автомойку без соблюдения необходимых мер безопасности. 

- Не обладая специальными знаниями в области проектирования и строительства, в том числе в части оборудования вентиляционной системы, он самостоятельно возвел указанный объект в селе Карповка Городищенского района, - пояснили в СУ СКР по региону.

Строительство автомойки-«убийцы» коммерсант завершил 31 августа 2025 года. Внутри помещения он установил автомат самообслуживания, после чего объект фактически начал функционировать, несмотря на отсутствие предусмотренных законом процедур ввода в эксплуатацию и надлежащего контроля соответствия требованиям безопасности.

- В ходе следственного эксперимента, проведенного с участием профильных специалистов, установлено, что при нахождении в помещении автомобиля с заведенным двигателем вентиляционная система не обеспечивала необходимый отвод вырабатываемого угарного газа. Уже через несколько минут концентрация токсичного вещества в воздухе превышала предельно допустимые значения более чем в два раза, что создавало смертельно опасные условия, - сообщили в следственном органе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Подозреваемый заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.03.2026 15:12
Расследования 04.03.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 14:46
Расследования 04.03.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 14:27
Расследования 04.03.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 09:30
Расследования 04.03.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 16:49
Расследования 03.03.2026 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 16:46
Расследования 03.03.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 16:45
Расследования 03.03.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 11:38
Расследования 03.03.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2026 21:16
Расследования 02.03.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2026 14:25
Расследования 02.03.2026 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2026 13:09
Расследования 02.03.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2026 15:00
Расследования 01.03.2026 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2026 07:08
Расследования 01.03.2026 07:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2026 18:52
Расследования 27.02.2026 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2026 16:41
Расследования 27.02.2026 16:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено делоСмотреть фотографии
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супруговСмотреть фотографии
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущенияСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктомСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушкаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожникомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й ДинамовскойСмотреть фотографии
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домойСмотреть фотографии
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в TelegramСмотреть фотографии
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде прошла проверка систем оповещенияСмотреть фотографии
11:02
«Сын от страха держал меня так сильно, что на теле остались синяки»: волгоградцы ждут новостей о долгожданном вылете домойСмотреть фотографии
10:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУСмотреть фотографии
10:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Сбой в движении трамваев №3 и 4 произошел в Волгограде 4 мартаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройкахСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. БатоваСмотреть фотографии
07:57
Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме ДубаяСмотреть фотографии
07:23
Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛАСмотреть фотографии
07:06
МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сиреныСмотреть фотографии
06:40
Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часуСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛАСмотреть фотографии
 