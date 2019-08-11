Аналитика 11.08.2019 19:00
7130 18
11.08.2019 19:00
До выборов губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы осталось меньше месяца. Однако, как отмечают многие из опрошенных журналистами горожан, предвыборная кампания идет не шатко, не валко. Некоторые только от журналистов «Высоты 102» узнали, что 8 сентября мы будем выбирать губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы. Впрочем, большинство респондентов уже определились, кого хотят видеть на посту губернатора. А вот кандидатов в депутаты облдумы жители практически не знают. Да что там кандидатов, даже назвать действующих депутатов люди затруднялись.
Собираются ли горожане 8 сентября на участки, какие критерии выбора для них главные и есть ли еще шанс у кандидатов «приглянуться» своим избирателям – подробности в опросе ИА «Высота 102», проведенного журналистами в Кировском, Центральном, Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах Волгограда.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2019 20:04
54194 2
05.08.2019 20:13
45649 0
06.08.2019 20:03
45003 3
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникам10.08.2019 12:48
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом09.08.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: Конфликт комитета спорта и Волгоградской областной федерации футбола достиг апогея08.08.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание07.08.2019 20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте06.08.2019 20:03
В Волгограде дрогнула цена на солярку06.08.2019 17:18
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался05.08.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград - Ставрополь»02.08.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В особые отношения регоператора с перевозчиками ТКО вмешалось Волгоградское УФАС01.08.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В громком деле о крушении катамарана в Волгограде появились новые обвиняемые31.07.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС30.07.2019 20:06
Цены на бензин в Волгоградской области снова подросли30.07.2019 12:48
В Волгоградской области дорожают овощи, несмотря на сезон30.07.2019 11:20
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жильцы аварийного дома чуть не погибли под грудами обломков потолка29.07.2019 20:15
«А потанцевать?»: атмосферные вечера проходят в новых парках Волгограда28.07.2019 16:50
Реклама