Аналитика

«Не видно, не слышно»: избиратели Волгограда думают, кому отдать голос на выборах

Аналитика 11.08.2019 19:00
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11.08.2019 19:00


До выборов губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы осталось меньше месяца. Однако, как  отмечают многие из опрошенных журналистами горожан, предвыборная кампания идет не шатко, не валко. Некоторые только от журналистов «Высоты 102» узнали, что 8 сентября мы будем выбирать губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы. Впрочем, большинство респондентов уже определились, кого хотят видеть на посту губернатора. А вот кандидатов в депутаты облдумы жители практически не знают. Да что там кандидатов, даже назвать действующих депутатов люди затруднялись. 
Собираются ли горожане 8 сентября на участки, какие критерии выбора для них главные и есть ли еще шанс у кандидатов «приглянуться» своим избирателям – подробности в опросе ИА «Высота 102», проведенного журналистами в Кировском, Центральном, Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах Волгограда. 


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