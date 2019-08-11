



Собираются ли горожане 8 сентября на участки, какие критерии выбора для них главные и есть ли еще шанс у кандидатов «приглянуться» своим избирателям – подробности в опросе ИА «Высота 102», проведенного журналистами в Кировском, Центральном, Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах Волгограда.







До выборов губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы осталось меньше месяца. Однако, как отмечают многие из опрошенных журналистами горожан, предвыборная кампания идет не шатко, не валко. Некоторые только от журналистов «Высоты 102» узнали, что 8 сентября мы будем выбирать губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы. Впрочем, большинство респондентов уже определились, кого хотят видеть на посту губернатора. А вот кандидатов в депутаты облдумы жители практически не знают. Да что там кандидатов, даже назвать действующих депутатов люди затруднялись.