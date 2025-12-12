Выборы

Новые составы ТИК в Волгоградской области формируют к выборам в Госдуму

В Волгоградской области началось формирование новых составов территориальных избирательных комиссий (ТИК), срок полномочий которых истекает в текущем году.

Как сообщили в ИКВО, 11 декабря полностью укомплектованы и утверждены составы шести ТИК в Волжском, Иловлинском, Камышинском, Киквидзенском, Новоаннинском и Суровикинском районах.

- Назначены председатели территориальных избирательных комиссий новых составов, - сообщили в Избирательной комиссии Волгоградской области. - До конца года облизбиркому предстоит сформировать составы еще 35 ТИК, срок полномочий которых истекает.

Свои предложения по новому составу ТИК подавали в срок с 24 сентября по 23 октября политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований и собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы. 

Напомним, что в новом 2026 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы. Единый день голосования запланирован на 20 сентября.

Лента новостей

10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
10:04
В Михайловке МАЗ протаранил иномарку на заснеженной дороге у подстанцииСмотреть фотографии
09:41
Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у ДК завода им. Петрова проходят тактические учения МЧССмотреть фотографии
09:06
В Волгограде кинотеатр «Родина» срочно переделают для патриотовСмотреть фотографии
09:00
Конец года для инвестора: что важно успеть в декабреСмотреть фотографии
08:34
Новые составы ТИК в Волгоградской области формируют к выборам в ГосдумуСмотреть фотографии
08:01
Ночь без атак БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Пострадавший от взрыва газа дом под Волгоградом обследуют 12 декабряСмотреть фотографии
07:21
Росавиация открыла небо над Волгоградом и областьюСмотреть фотографии
07:14
Волгоградцам с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%Смотреть фотографии
06:45
9-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Бастрыкину доложат о взрыве газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:03
Дмитрий Парфенов проведет первую тренировку «Ротора» 9 январяСмотреть фотографии
05:43
В Волгограде из-за угрозы БПЛА закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:54
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде речники пожаловались генпрокурору на обмелевший Волго-Донской каналСмотреть фотографии
20:53
«Половинчатые решения не принимаются»: визит Александра Гуцана в Волгоград – чего потребовал ГенпрокурорСмотреть фотографии
20:28
В хуторе под Волгоградом увековечили память шестерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
19:43
В Дзержинском районе Волгограда из-за аварии частный сектор остался без газаСмотреть фотографии
18:41
Под Волгоградом часть жильцов пострадавшего от взрыва МКД пустили домойСмотреть фотографии
18:41
Снесло угол дома: что известно о взрыве в жилом МКД Петрова ВалаСмотреть фотографии
18:15
Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:38
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Двое доставлены в реанимацию после взрыва в Петрове Вале под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров ВалеСмотреть фотографии
16:30
В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчинуСмотреть фотографии
 