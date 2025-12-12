В Волгоградской области началось формирование новых составов территориальных избирательных комиссий (ТИК), срок полномочий которых истекает в текущем году.

Как сообщили в ИКВО, 11 декабря полностью укомплектованы и утверждены составы шести ТИК в Волжском, Иловлинском, Камышинском, Киквидзенском, Новоаннинском и Суровикинском районах.

- Назначены председатели территориальных избирательных комиссий новых составов, - сообщили в Избирательной комиссии Волгоградской области. - До конца года облизбиркому предстоит сформировать составы еще 35 ТИК, срок полномочий которых истекает.

Свои предложения по новому составу ТИК подавали в срок с 24 сентября по 23 октября политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований и собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы.

Напомним, что в новом 2026 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы. Единый день голосования запланирован на 20 сентября.