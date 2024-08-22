Выборы

В Волгограде к выборам губернатора и депутатов напечатали 3,5 млн бюллетеней

Выборы 22.08.2024 13:46
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22.08.2024 13:46


Сегодня, 22 августа, представители Избирательной комиссии Волгоградской области забрали из типографии свыше 3,5 миллиона бюллетеней, напечатанных к выборам губернатора и депутатов регпарламента, передает V102.RU.



- Изготовлено 1 772 050 бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Волгоградской области (из них 293 050 штук – для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней). Такое же количество бюллетеней напечатано для голосования на выборах депутатов Волгоградской областной Думы по единому избирательному округу, - сообщили в ИКВО.

В присутствии представителей политических партий и журналистов были уничтожены формы для печати бюллетеней, а также лишние и бракованные экземпляры. 

В ИКВО пояснили, что бюллетени для выборов депутатов по одномандатным избирательным округам обеспечивают окружные избирательные комиссии. 

Избирательные бюллетени имеют несколько степеней защиты. Сегодня упаковки свежеотпечатанных бюллетеней отправят в территориальные избирательные комиссии, а потом в участковые избирательные комиссии. Круглосуточно они будут находиться под охраной полиции.

Напомним, выборы в Волгоградской области пройдут 6-8 сентября.

Видео: ИКВО

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