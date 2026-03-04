Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборную





По итогам 22-го тура Лиги PARI была составлена символическая сборная — в неё вошли лучшие игроки на каждой позиции, сообщает ФНЛ.

Лучшим голкипером тура признан Михаил Цулая из «Арсенала».

Правый фланг обороны занял Вячеслав Бардыбахин из «Ротора». Футболист выиграл все единоборства, совершил 18 отборов и шесть перехватов — безупречная игра в защите. В центре обороны выделились Юрий Журавлев («Факел») и Айдар Хабибуллин («Волга»).

Лучшим левым защитником стал Боян Роганович из «Торпедо».

Тройка полузащиты состоит из Ярослава Арбузова, Константина Шильцова и Руслана Апекова. Волгоградский полузащитник хладнокровно реализовал момент в штрафной соперника и забил гол.

Тройку лучших форвардов составили Артём Максименко, Степан Глотов и Белайди Пуси.

Фото: СК «Ротор»