Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборную

Спорт 04.03.2026 18:26
0
04.03.2026 18:26


По итогам 22-го тура Лиги PARI была составлена символическая сборная — в неё вошли лучшие игроки на каждой позиции, сообщает ФНЛ.

Лучшим голкипером тура признан Михаил Цулая из «Арсенала».

Правый фланг обороны занял Вячеслав Бардыбахин из «Ротора». Футболист выиграл все единоборства, совершил 18 отборов и шесть перехватов — безупречная игра в защите. В центре обороны выделились Юрий Журавлев («Факел») и Айдар Хабибуллин («Волга»).

Лучшим левым защитником стал Боян Роганович из «Торпедо».

Тройка полузащиты состоит из Ярослава Арбузова, Константина Шильцова и Руслана Апекова. Волгоградский полузащитник хладнокровно реализовал момент в штрафной соперника и забил гол.

Тройку лучших форвардов составили Артём Максименко, Степан Глотов и Белайди Пуси.

Фото: СК «Ротор» 

