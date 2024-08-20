Состав двух волгоградских ТИКов сменился перед выборами





В Ленинском и Кумылженском районах Волгоградской области накануне предстоящего Единого дня голосования сменили составы территориальных избирательных комиссий. Соответствующие постановления были опубликованы на сайте Избирательной комиссии региона.

Так, по данным «Высоты 102», с 23 августа 2024 г. полномочия члена территориальной избирательной комиссии по Кумылженскому району Волгоградской области с правом решающего голоса сложит Юрий Гагин. Основанием для этого послужило поданное им самим заявление о сложении полномочий.

В Ленинском районе членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса назначили 35-летнюю Анастасию Кудрину. Согласно опубликованным в открытом доступе документами, ее кандидатуру для включения в состав комиссии представила политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».

К слову, оставивший ответственную должность Гагин представлял в ТИКе региональное отделение КПРФ.