Выборы

Состав двух волгоградских ТИКов сменился перед выборами

Выборы 20.08.2024 21:30
0
20.08.2024 21:30


В Ленинском и Кумылженском районах Волгоградской области накануне предстоящего Единого дня голосования сменили составы территориальных избирательных комиссий. Соответствующие постановления были опубликованы на сайте Избирательной комиссии региона. 

Так, по данным «Высоты 102», с 23 августа 2024 г. полномочия члена территориальной избирательной комиссии по Кумылженскому району Волгоградской области с правом решающего голоса сложит Юрий Гагин. Основанием для этого послужило поданное им самим заявление о сложении полномочий.

В Ленинском районе членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса назначили 35-летнюю Анастасию Кудрину. Согласно опубликованным в открытом доступе документами, ее кандидатуру для включения в состав комиссии представила политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».

К слову, оставивший ответственную должность Гагин представлял в ТИКе региональное отделение КПРФ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Выборы
12.08.2024 21:35
Выборы 12.08.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Выборы
03.08.2024 16:01
Выборы 03.08.2024 16:01
Комментарии

0
Далее
Выборы
02.08.2024 18:27
Выборы 02.08.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Выборы
31.08.2023 19:56
Выборы 31.08.2023 19:56
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
21.07.2023 19:20
Выборы 21.07.2023 19:20
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.04.2023 09:09
Выборы 09.04.2023 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
22.07.2022 18:07
Выборы 22.07.2022 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
15.06.2022 18:13
Выборы 15.06.2022 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.06.2022 17:47
Выборы 09.06.2022 17:47
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
16.05.2022 11:05
Выборы 16.05.2022 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
20.09.2021 18:00
Выборы 20.09.2021 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
20.09.2021 10:40
Выборы 20.09.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
20.09.2021 10:24
Выборы 20.09.2021 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
19.09.2021 22:16
Выборы 19.09.2021 22:16
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
19.09.2021 17:31
Выборы 19.09.2021 17:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:30
Состав двух волгоградских ТИКов сменился перед выборамиСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» с новым тренером одержало первую победуСмотреть фотографии
20:06
Опрос «Высоты 102»: каким видят горожане и приезжие туристическое будущее ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Врачи заявили об ухудшении состояния покалеченного под Волгоградом кайтсерфераСмотреть фотографии
19:27
Публикация «Высоты 102» кардинально решила вопрос с «Покупочкой» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
Сбившего насмерть волгоградку подростка отправили домойСмотреть фотографии
18:00
Курьер на скутере от испуга прыгнул под иномарку в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Волгоградка вытряхнула карманы очередного мебельщика-кидалы в судеСмотреть фотографии
17:02
ВТЗ увеличит долю направляемых на переработку отходов благодаря проекту «НЕМУСОР»Смотреть фотографии
16:38
Волгоград 23 августа переименуют в СталинградСмотреть фотографии
16:33
Волгоградские блогеры активно обживают альтернативные видеоплатформы YouTubeСмотреть фотографии
16:25
Арбузный фестиваль в Камышине пройдет без дорогих развлечений и салютаСмотреть фотографии
16:01
«Интересно на смету посмотреть»: волгоградцы обратили внимание на странный ремонт на МариупольскойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Парад колясок, карнавал и встреча Петра I: программа арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский футболист Богдан Хохлов погиб на СВОСмотреть фотографии
14:51
В Калаче-на-Дону передали посмертные ордена родным четверых бойцов СВОСмотреть фотографии
14:42
«Письма лично я с почты ношу»: жители центра Волгограда сами доставляют себе корреспонденциюСмотреть фотографии
14:14
Бастрыкин ждет подробности дела о сбитой насмерть подростком волгоградкеСмотреть фотографии
13:43
Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходовСмотреть фотографии
13:42
Сломавший ребра матери волгоградец сделал неожиданное заявление на судеСмотреть фотографии
13:26
Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки окончания СВО и боев под КурскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Путешествие на Geely по дорогам России: на что способен премиальный кроссовер MonjaroСмотреть фотографии
12:37
Волгоградцам поддадут зелени: власти выделили 12,6 млн рублей на благоустройство пр. ЖуковаСмотреть фотографии
12:36
В центре Волгограда закрытая «Покупочка» превращается в отстойное местоСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде рассказали о состоянии искусанной собакой 82-летней женщиныСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде 17-летнего студента наградили медалью за спасение тонувшей школьницыСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде укладывают первый асфальт на новой дороге по ул. им. ст.лейтенанта ТокареваСмотреть фотографии
11:24
Росаккредитация подтвердила компетентность экологического центра КАУСТИКаСмотреть фотографии
11:17
Как привлечь миллионы туристов? Волгоградский губернатор открыл стратегическую сессиюСмотреть фотографии
10:32
В 2023 году 312 волгоградцев скончались от рака желудкаСмотреть фотографии
 