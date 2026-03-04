В Волгограде выписали из больницы домой 17-летнюю девушку, которая в середине февраля упала с моста через Волгу в ледяную воду и ее чудом спасли. Об этом сообщили в комитете здравоохранения региона.

Напомним, что девушка упала с моста 16 февраля 2026 года. Спасатели ее достали из воды в лодку, где сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Пострадавшая была жива, но находилась без сознания. На берегу пострадавшую экстренно передали бригаде врачей.

Девушку доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи №25, где она находилась в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка. Вскоре она пошла на поправку. Вскоре из реанимации ее перевели в отделении сочетанной травмы.





